Zaplana, a un pas de ser processat per 9 milions que estaven amagats a Andorra

Actualitzada 06/02/2022 a les 06:32

L’expresident de la Generalitat Valenciana i exministre amb el Partit Popular, Eduardo Zaplana, està a un pas de ser processat per haver-se apropiat, suposadament, de comissions il·lícites en el procés de privatització de les ITV valencianes quan es compleixen 3 anys de la posada en llibertat provisional, després de ser detingut i empresonat per aquests fets.La investigació, segons fonts del cas, es troba en la fase final i, malgrat la recent pròrroga de la instrucció acordada per la titular del Jutjat d’Instrucció número 8 de València, s’espera que es posi punt final a la mateixa en qüestió de setmanes, tot això amb la intenció d’asseure a la banqueta els acusats aquest mateix any.Les darreres indagacions de la UCO han permès als investigadors reconstruir l’estructura societària de la qual suposadament es van servir els investigats per ocultar els fons provinents de les mossegades. En diversos informes, els tècnics de la Guàrdia Civil han trobat rastre d’uns 9 milions d’euros que van estar dipositats originalment a Luxemburg i posteriorment van ser transferits a comptes d’Andorra, titulats per testaferros de Zaplana i l’origen dels quals es presumeix delictiu.Segons consta al sumari del cas, les adjudicacions arreglades van poder reportar a aquesta organització corrupta una suma total de 10.521.351,3 euros.