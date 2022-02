Espot assisteix a Tarascó per rubricar les obres de millora que permetran reduir en 20 minuts la distància entre Tolosa i Andorra d’aquí a vuit anys

El cap de Govern, Xavier Espot, va desplaçar-se ahir fins a Tarascó per assistir, en qualitat de convidat, a la signatura d’un protocol de finançament per al desenvolupament de millores a la carretera RN20, que inclou la construcció d’un túnel d’uns 1.400 metres al municipi occità i el condicionament de la xarxa viària. Aquestes obres, que no començaran fins d’aquí dos o tres anys, permetran escurçar en 20 minuts la distància entre Tolosa i Andorra, i l’objectiu és que puguin estar enllestides a partir del 2030. “Es diu ràpid, però un trajecte de dues hores i mitja que es redueixi