Cap a la protecció de les dades

La nova llei que entrarà en vigor al maig obligarà les empreses a fer una transició per adaptar-se a les noves exigències. La societat és cada cop més conscient de la importància de la seva intimitat.

Quan un servei no té preu, el preu són les teves dades”. Amb aquesta afirmació, l’advocada especialista en compliance penal i protecció de dades, Cristina Prados, explica que “estem en el segle de la monetització de les dades i és molt important protegir-les”.



I és que Internet i les noves tecnologies fan que, sovint, la nostra informació més personal se’ns escapi de les mans, en perdem el control i no sapiguem qui la té ni per què. La importància de protegir la nostra intimitat i llibertat no és una novetat. Tanmateix, la llei que regulava el tractament de les dades personals