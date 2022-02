Actualitzada 05/02/2022 a les 06:27

COMENÇA LA VACUNACIÓ A MENORS DE 12 ANYS



La vacunació, però, no es reprendrà fins al 14 de febrer. El ministeri ha detallat que la setmana del 7 de febrer no s’administraran vacunes perquè la segona dosi coincidiria amb les vacances escolars de Carnaval. La segona dosi s’administra 21 dies després de la primera i “seria un inconvenient per a moltes famílies”, va dir Vidal.



L’executiu no ha concretat on es durà a terme la inoculació a partir de la segona setmana d’aquest mateix mes, “ja informarem on es farà, si al centre de vacunació o si es poden optimitzar recursos, en un altre espai que sigui adequat”. La cap de l’àrea de Prevenció, Promoció i Vigilància del ministeri de Salut va indicar que es facilitarà un document d’autorització per a les famílies que permeti administrar el vaccí als menors amb permís de la família.



Situació epidemiològica

Continua el descens notable amb 129 nous contagis des d’ahir, que suposa un total de contagiats per la infecció des de l’esclat de la pandèmia de 36.599 persones. La davallada també es veu reflectida en els casos actius, que són 136 menys que dijous, deixant el total de persones afectades pel virus en 2.229.



Per altra banda, 34.223 persones s’han recuperat de la malaltia, que suposa 265 altes des de dijous. L’ocupació a l’hospital també baixa, amb 14 ingressats, dels quals onze es troben a planta –un menys que el dia anterior– i tres a l’UCI –un menys–, dels quals dos amb necessitat de ventilació mecànica.



Un grup de persones que tenen familiars ingressats a l’hospital està indignat amb el règim de visites del centre. Des de dimarts passat els familiars poden entrar dues vegades a l’hospital per visitar els malalts, després que s’ampliés l’horari per la millora de la situació sanitària. Per entrar és necessari el passaport covid o un certificat de TRA o PCR negatiu, a més de l’ús d’una mascareta FFP2. A més, només pot entrar una sola persona i sempre ha de ser la mateixa entre les 12 i les 15 hores i entre les 18 i les 20 hores.Les queixes dels familiars dels malalts se centren, sobretot, en el fet que sempre hagi de ser la mateixa persona la que visiti el pacient. Argumenten que si la persona assignada està malalta o no pot assistir a la visita per algun motiu ningú la pot substituir. També, que en els casos en què el pacient està greu és lògic que la família més propera vulgui visitar-lo. Segons van indicar al Diari, entenen que hi hagi restriccions i que no pugui entrar més d’una persona a la vegada però demanen més flexibilitat a l’hora d’escollir la gent que pot entrar. Afirmen que ara els presos tenen més drets pel que fa a les visites que no pas els malalts i fins i tot plantegen si es pot dur a terme alguna acció legal. “No és ètic, ni humà, ni factible”, asseguren.Des de l’hospital van informar que la mesura del règim de visites segueix vigent per la situació sanitària actual i recorden que és una decisió que s’ha mantingut gairebé durant tota la pandèmia per evitar contagis. Pel que fa a les excepcions, van recordar que en el cas de les persones menors d’edat i de les persones amb discapacitat es permet que les visites siguin de dues persones cada torn. També en els malalts que es troben en fase final de vida es fan excepcions i es permet l’entrada de persones diferents i acompanyades.