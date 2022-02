Actualitzada 05/02/2022 a les 12:49

Un conductor resident d'una seixantena d'anys ha mort aquest matí al punt quilomètric 8 de la carretera N-145, a l'altura de Les Valls de Valira (Lleida). Els fets han passat pels volts de les 11 hores quan el turisme en qüestió, on només hi viatjava el conductor, ha sortit de la via per causes que encara es desconeixen i s'ha precipitat per un barranc. El resident hauria mort per l'impacte.