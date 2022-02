Programa per incentivar a visitar els centres culturals

Actualitzada 04/02/2022 a les 06:45

L’àrea de Museus i Monuments, del ministeri de Cultura i Esports va presentar ahir el programa per als mesos de febrer a juny per visitar els museus del país, segons va informar el Govern en un comunicat. Sota el lema Canya als museus, les activitats tenen com a objectiu incentivar el públic, tant local com visitant, per visitar els centres culturals. La directora de Promoció Cultural, Montserrat Planelles, va destacar durant la presentació que “les activitats impulsades, més enllà de la visita habitual, són la justificació perfecta per tornar a anar als museus”.Hi ha ofertes de diferents tipus, que estan pensades per a tot el públic, sobretot familiar. Inclouen ofertes de gastronomia, creativitat, màgia, art romànic, cultura i les visions diferents dels discursos dels museus, que estaran en mans de diversos professionals. Durant les setmanes vinents es disposarà d’un servei de venda en línia, tot i que les activitats ja es poden reservar a museusandor­ra@gmail.com.