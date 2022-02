Govern encara una profunda reforma fiscal paral·lela a la 'reformeta'

Actualitzada 04/02/2022 a les 12:58

Representants del Govern, del Consell General i els comuns s’han reunit aquest matí per primer cop en la taula de treball constituïda per a la reforma fiscal del marc tributari, que aspira abaixar al detall de totes les figures recaptatòries de l'Administració “sense apriorismes” per tractar d'actualitzar el nou marc tributari de cara a la propera legislatura. "Més enllà de les petites reformes hem de pensar a nivell de finances públiques en quin punt ens trobem i a mig termini on volem arribar", ha manifestat el ministre de Finances i portaveu del Govern, Eric Jover, en declaracions posteriors a la trobada.El treball, que emana de la proposta de resolució de terceravia que el Consell General va aprovar en el darrer debat d'orientació política, pretén "assolir el més ampli consens possible sobre cap a on hem d’anar les diferents institucions per bastit un sistema fiscal", ha remarcat. Segons Jover, aquest nou marc tributari hauria de consolidar l'homologació internacional preservant la competitivitat, permetre sostenir amb fermesa les arques de l'Estat d'acord al repte demogràfic de l'envelliment de la població i sense renunciar a la capacitat d’inversions de l'Administració.Aquesta primera presa de contacte entre les diferents institucions del país té un recorregut més llarg en el temps i cercarà solucions de major profunditat que la 'reformeta', l'altre reforma fiscal que el Govern entrarà a tràmit parlamentari de forma "imminent". En aquesta 'reformeta', només es corregiran figures recaptatòries dependents de l'executiu per mitigar l'impacte que ha tingut la pandèmia en les finances públiques governamentals.