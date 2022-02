Padreny reclama una declaració d'emergència climàtica

Actualitzada 04/02/2022 a les 18:38

El conseller general del Partit Socialdemòcrata, Roger Padreny ,ha reclamat que tots els estats que participen a l'Assamblea Parlamentària de l'Organització per a la seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE-PA) impulsin una declaració d'emergència climàtica, segons informa el partit en un comunicat.El conseller, que ha participat aquesta tarda al "Parliamentary Web Dialogue: The clean Energy Revolution and its Implications for the OSCE" ha afirmat que la finalitat de la declaració és "promoure legislacions homologades arreu del territori OSCE que apostin per la transició energètica" a més de "promoure tota mena d'acords en l'àmbit supranacional i nacional que es basin a reconèixer la crisi climàtica". A més, Padreny ha argumentat que els joves dels estats han de participar en els debats sobre models energètics.