El 'Mata Mua' deixarà el búnquer d'Andorra aquesta setmana

Carmen Cervera anuncia que el quadre arribarà a Madrid dilluns

El Mata Mua, de Paul Gauguin, obra central de l’acord entre Carmen Cervera i el govern espanyol per la col·lecció de la baronessa, arribarà al Museu Thyssen-Bornemisza la setmana vinent per a la signatura del lloguer de la col·lecció de la baronessa, fixada dimecres que ve, 9 de febrer. La baronessa va declarar ahir a El País que l’arribada del quadre es produirà dilluns en un furgó escortat per un altre vehicle. El quadre es troba des del juny del 2020 en un búnquer a Andorra, on resideix Cervera. La sortida de l’obra es va produir durant la primera onada