Andorra Telecom ampliarà la capacitat de servei per minimitzar els efectes dels atacs

El portaveu d’Andorra Telecom, Carles Casadevall, va explicar ahir que el mes que ve la companyia disposarà d’una nova línia internacional que permetrà ampliar la capacitat de gigabits i reforçar la seguretat davant els atacs pirates que s’estan intensificant els darrers mesos. Casadevall va explicar que amb la nova línia la companyia en tindrà sis, tres de les quals provinents d’Espanya i les tres restants, de França. La capacitat de cada línia pot arribar als 100 gigabits per segon, fet que permetria, si les sis funcionessin a ple rendiment, oferir fins a 600 gigabits per segon. Per tenir una idea