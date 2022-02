Programa de mobilitat entre les universitats de parla catalana

Actualitzada 03/02/2022 a les 18:48

El Departament de Recerca i Universitats de Catalunya prepara un programa de mobilitat entre les 22 universitats que integren la Xarxa Vives. L'objectiu és que puguin realitzar estades entre la comunitat universitària d'aquesta vintena de centres dels territoris de parla catalana de Catalunya, les Balears, el País Valencià, Andorra, la Catalunya Nord i l'Alguer. El programa, anirà d'una banda dirigit a estudiants de grau i postgrau i per l'altra, també es planteja la possibilitat d'incloure el personal docent i investigador i el personal d'administració i serveis de les universitats en qüestió.El projecte vol donar impuls a la creació d'una regió del coneixement integrada per Catalunya, País València i les Illes Balears. Amb l'objectiu de formar part de la política de col·laboració entre sistemes de coneixement de parla catalana anunciada per la consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis, durant la visita institucional que ha fet a Balears.