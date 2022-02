El bisbat rehabilitarà l’edifici del seminari i demana la col·laboració del Principat per gestionar el personal sanitari

El bisbat d’Urgell impulsarà un centre psiquiàtric a la Seu amb la col·laboració del Govern d’Andorra i de la Generalitat de Catalunya. El projecte, que serà gestionat de manera independent al bisbat, preveu rehabilitar l’edifici del seminari per fer-hi les instal·lacions pertinents. El cost econòmic l’assumirà íntegrament el bisbat amb els diners d’una herència rebuda i l’executiu hi podria col·laborar amb la gestió del personal sanitari del centre. L’objectiu és sumar recursos i fer un centre de salut mental de referència a tot el territori pirinenc. El conveni de col·laboració encara no està signat però segons les fonts consultades està

