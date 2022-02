La venda de pisos es dispara un 37% al 2021

Actualitzada 03/02/2022 a les 12:48

Les transaccions immobiliàries es van disparar l'any passat amb un increment del 47,8% respecte al 2020, segons publica Estadística. El recull indica que les vendes de pisos van pujar un 36,8% durant el 2021 amb un creixement del valor de les unitats venudes del 53,6%. La variació es concreta en 363.803.534 euros corresponents a 1.606 pisos davant els 236,8 milions de les 1.174 unitats venudes en l'exercici anterior.Estadística especifica que el preu per metre quadrat dels pisos venuts va créixer un 10,1%. La mitjana del quart trimestre del 2021 va ser de 2.966,8 euros el que representa un encariment del 20% en comparació amb els 2.472 euros del mateix període del 2020. I si es té en compte també habitatges unifamiliars i edificis la pujada del preu del metre quadrat es queda en un 12,7% en passar de 2.560,8 euros al 2020 fins als 2.886,1 euros a final del 2021.L'informe d'Estadística revela que la pujada del preu del metre quadrat dels pisos és del 10,1% si es compara l'evolució de tot el 2021. El 2020 la mitjana de venda va ser de 2.520,4 euros i l'exercici passat es va situar en 2.775,1 euros. El preu del metre quadrat més car és el d'Andorra la Vella amb 3.367,3 euros, un 17,4% més car, i a Escaldes va costar 3.203,7 euros, un 1,4% d'alça. El major augment es va registrar a Ordino, amb un 25,9 d'augment, que deixa la mitjana en 2.839,7 euros.L'ascens de les vendes d'habitatges unifamiliars va ser del 28,9% amb 125 operacions per 97 del 2020. L'import d'aquestes transsaccions va arribar a 89.679.233, només un 2,7% superior al de l'exercici anterior. L'augment del preu per metre quadrat d'aquest tipus d'immobles va ser del 26,7%.El global de les operacions registrades a Andorra l'any passat va ser de 853.815.026 euros, un 28,5% per sobre de l'any 2020. Un total que va passar de 3.545 a 4.892 vendes que inclou la suma de les de pisos, habitatges unifamiliars, terrenys, places d'aparcament, locals comercials, naus, edificis i altres construccions El major moviment es va produir a Encamp amb un alça del 77,7% ja que al 2020 hi va haver 498 transaccions i l'any passat van ser 885. La segona parròquia amb més operacions va ser la Massana que va pujar un 66,5% de 526 a 876 i el tercer lloc va ser per a Sant Julià que va augmentar un 59,9% des de les 269 vendes del 2020 a les 430 de l'exercici passat. Ordino va ser la parròquia amb menys transaccions i l'única on baixa el valor dels béns transmesos en comparació amb l'exercici previ.La mitjana de preus per metre quadrat que més va variar va ser la dels magatzems amb una pujada del 51,2%, tot i que es van vendre tres naus, sis menys que un any abans.