La família de l'home mort en un motel de Colòmbia espera la confirmació de la policia

Actualitzada 03/02/2022 a les 06:22

La família de l’andorrà que va ser trobat mort –suposadament per suïcidi– en el seu motel a la ciutat de Tunja (Colòmbia) va explicar ahir que té coneixement del tràgic succés, però que espera la confirmació de la policia, especialment d’Interpol, que és la que va actuar quan la germana va interposar una denúncia perquè feia anys que no tenia notícies del finat.La germana va voler deixar clar ahir que en el judici per presumpte blanqueig del narcotràfic el 2012 cap membre de la família va rebre amenaces i va destacar que tots estan portant una vida normal. Van ser absolts per un defecte de forma en les escoltes telefòniques.La dona va admetre que tenia notícies que la parella del seu germà havia fet recollit un Porsche en un garatge d’Andorra i que se’l va endur amb una grua a Barcelona. Va voler tancar aquest trist episodi i més endavant decidiran si porten el cos del germà a Andorra o el deixen al cementiri de Tunja.