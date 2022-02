Entitats feministes demanen que es despenalitzi l’avortament per evitar aquesta situació

El 2020 van avortar a Catalunya 116 dones residents al Principat, segons les dades facilitades pel departament de Salut de la Generalitat. Les dades que ofereix la Generalitat no inclouen les intervencions que s’hagin pogut fer en clíniques privades de Catalunya. Les autoritats de salut de França, d’altra banda, no faciliten dades sobre els avortaments que es realitzen al seu sistema sanitari públic. Per tant, les dades són inherentment incompletes i presumiblement mostren un percentatge indeterminat dels avortaments que han practicat a dones andorranes fora de l’Estat.



Per edats, van ser les dones d’entre 25 i 29 anys les que més

