El marge de la 'tarifa Juberri'

Casadevall i Ferreira coincideixen en la conveniència de mantenir l’estructura de monopoli en les telecomunicacions i debaten sobre la capacitat d’abaixar preus i apujar prestacions

Les telecomunicacions nacionals tornen a estar al centre del debat arran dels atacs hackers que van tensionar la xarxa fa un parell de setmanes. Tot i els nous protocols implementats per reforçar la ciberseguretat, aquests no seran els últims, tal com va advertir ahir el portaveu d’Andorra Telecom, Carles Casadevall, a L’última paraula. Malgrat això, ni el mateix president de l’Associació de Consumidors d’Andorra (ACU), Lluís Ferreira, convidat també a Diari TV, va gosar posar en dubte la conveniència de mantenir el monopoli d’Andorra Telecom en aquest sector. “Això ajuda a finançar els pressupostos de l’Estat”, va remarcar Ferreira respecte

#1 KRL

(03/02/22 08:13)