Exposició interactiva per conèixer les molleres del país

Actualitzada 02/02/2022 a les 16:27

El departament de Medi Ambient i Sostenibilitat amb motiu del Dia mundial de les zones humides, conegudes també com a molleres ha actualitzat la informació de l'exposició d'aquestes zones naturals disponible a la pàgina web, segons informa l'executiu en un comunicat. L'objectiu és divulgar i donar a conèixer tots els aspectes de les molleres del país a la ciutadania. A Andorra hi viuen prop de 500 espècies de flora, de les quals 50 estan en perill d'extinció. Les molleres, segons afirma l'executiu, són una gran reserva de la biodiversitat i acullen el 33% de les espècies vegetals del Principat i són hàbitat de nombroses espècies de fauna vertebrada i invertebrada. Actuen com a esponges, regulen el transport de sediments i el cabal dels rius, prevenen les inundacions i, a més són importants reserves d'aigua i un sistema natural de depuració d'aquestes, així com embornals de carboni, ja que tenen gran capacitat de fixar el CO2.D'altra banda, d'acord amb els continguts publicats pel departament de Govern i per fer-ne una divulgació més interactiva, l'executiu ha preparat, juntament amb Andorra Sostenible, una exposició interactiva en línia que permet conèixer les zones humides que hi ha al país i els beneficis ecològics, amb la possibilitat de realitzar un qüestionari interactiu.El Dia mundial de les zones humides commemora el conveni de Ramsar de l'any 1971, segons recorda Govern, del qual Andorra forma part des del 2012 amb la inscripció del Parc Natural de la Vall de Sorteny, la Vall de Madriu‐Perafita‐Claror i el Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa. Aquests espais la superfície dels quals és de 10.809 hectàrees representen el 23% del total del país i dins d'aquests hi ha el 40% de les zones humides i el 58% dels estanys del país.En aquest sentit, amb la finalitat de conservar-les, l'executiu va aprovar el 2017 el Pla d'acció de les zones humides d'Andorra (PAZHA), que respon tant als objectius de l'Estratègia nacional de biodiversitat com als de l'Estratègia nacional del paisatge. Amb aquest pla s'han inventariat unes 1.800 molleres i estanys a Andorra, que se situen entre 1.300 i 2.700 metres d'altitud classificats segons la seva biodiversitat i funcionalitat. Actualment, l'executiu afirma que Medi Ambient i Sostenibilitat estan treballant, juntament amb Andorra Recerca + Innovació i els gestors del Parc Natural de la Vall de Sorteny, de la Vall de Madriu‐Perafita‐Claror i del Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa, en un protocol de seguiment de l'impacte del canvi climàtic en les zones humides, en el marc d'aquest pla d'acció.Coincidint amb el Dia Mundial de les Zones Humides, el comú de la Massana, d'on forma part el Parc Natural del Comapedrosa comptant amb setanta-quatre molleres i patamolls, a més de sis nuclis d’estanys, ha presentat el nou logotip del Parc, que manté els dos elements del logo anterior -la muntanya i el trencalòs-, i introdueix un nou element: l’aigua, donada la seva rellevància dins l’ecosistema de la zona protegida, segons informa l'ens comunal en un comunicat.El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sergi Gueimonde, ha explicat que s'ha aprofitat que es renovarà la senyalització del parc natural per fer el logo "i reconvertir-lo perquè sigui més actual i dinàmic. El resultat és un logotip més fresc, que simbolitza l’alta muntanya i remarca el fet de tenir el cim més alt d’Andorra”.