Enginyers i arquitectes demanen constituir un cadastre d'edificis

Els col·legis professionals són partidaris de verificar la resistència dels habitatges

Els enginyers i arquitectes són partidaris de constituir un cadastre d’edificis al país com a mesura preventiva davant l’amenaça d’eventuals terratrèmols que puguin ocórrer. L’objectiu no és fer saltar les alarmes davant els darrers moviments sísmics, sinó prendre consciència d’aquelles construccions més susceptibles de patir danys materials. El president del Col·legi d’Enginyers, Vicenç Jorge, va exposar que l’activitat sismològica al Pirineu és un factor previst en la reglamentació d’habitatges. Tot i que no hi hagi a Andorra cap marc legal específic que prevegi aquesta casuística, Jorge va explicar que s’emparen en la normativa europea, així com la francesa o l’espanyola,