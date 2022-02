Un terratrèmol a l'Alt Urgell de 3,8 graus sacseja Andorra

Un terratrèmol de 3,8 graus de magnitud ha afectat el Principat a les 3.02 hores i ha estat "fortament percebut" al llarg de tot el territori andorrà. L'epicentre s'ha situat a l'Alt Urgell a escassa distància de la frontera, segons informa Protecció Civil.



Els bombers han rebut diverses trucades de ciutadans que demanaven pel que ha succeït però no s'han registrat danys materials o humans causats pel sisme. La policia també ha rebut nombroses trucades de persones que informaven del que acabaven de sentir però els agents del cos de seguretat no han hagut de fer cap intervenció.Passats uns minuts les xarxes s'han omplert d'usuaris de totes les parròquies indicant que el tremolor s'havia sentit amb claredat. La majoria d'ells asseguren haver-se despertat per la intensitat del sisme.Andorra Recerca i Innovació ha obert un qüestionari perquè els ciutadans aportin informació sobre la percepció del terratrèmol accessible des de l'adreça https://cres-enquestesonline.iea.ad:4443/online.php?pid=CENMA Els primers resultats de l'enquesta mostren que la major part de la ciutadania ha rebut el sisme "fortament", segons informa Andorra Recerca, especificant que es tracta del nivell 5 dels 10 establerts segons l'estimació de la intensitat percebuda. Aquesta catalogació significa que "el terratrèmol el perceben a l'interior dels edificis la majoria de persones i poques a l'exterior. Moltes persones que dormen es desperten. Alguns s'escapen dels edificis, que tremolen íntegrament. Els objectes penjats es balancegen considerablement. Els objectes de porcellana i cristall entrexoquen. La vibració és forta. Els objectes alts bolquen. Portes i finestres s'obren i es tanquen soles. Danys insignificants a lleugers (cap dany estructural) en alguns edificis amb estructura de fàbrica", segons detalla en un comunicat.