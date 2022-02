Filloy vol convertir l'antiga clínica de Santa Coloma en pisos a preu baix

Negocia amb el fons de reserva de jubilació per fer “una actuació conjunta”

El ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, va avançar ahir en seu parlamentària que el Govern manté negociacions amb el fons de reserva de jubilació de la CASS per convertir l’antiga clínica de Santa Coloma, actualment en desús, en pisos a preu assequible. Sense entrar a donar més detalls sobre les converses iniciades, Filloy va exposar aquesta proposta com una de les actuacions emmarcades per combatre la problemàtica de l’habitatge, que va ser motiu de debat específic arran de les reserves d’esmenes que va presentar el PS.



Precisament, les esmenes dels socialdemòcrates no van prosperar i només van rebre el

