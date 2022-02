Crèdit Andorrà dona suport al creixement de tres noves 'start-ups'

Actualitzada 01/02/2022 a les 12:05

El programa d’hiperacceleració empresarial de Crèdit Andorrà, Scale Lab Andorra, ha invertit en tres noves start-ups, segons informa l'entitat financera en un comunicat. Amb aquestes tres noves companyies, el programa ja ha adquirit setze empreses des de l’inici, i n’ha avaluat més de 1.000. Les últimes incorporacions són Assembler Institute of Technology, centre de formació per a desenvolupadors i altres perfils tecnològics; Tuvalum, de compravenda de bicicles de segona mà, i Chatwith, empresa de gestió a través de WhatsApp.L'Assembler Institute of Technology és un centre de formació sense classes basat en el desenvolupament de projectes reals i sense cost per avançat, per a desenvolupadors i altres perfils tecnològics, amb seu a Barcelona, segons informa Crèdit Andorrà. Per la seva banda, Tuvalum és una start-up espanyola de compravenda de bicicletes de segona mà a Europa que s'encarrega de la gestió de totes les operacions que intervenen en aquest tipus de transaccions a través de la digitalització i l’experiència de client. Chatwith.io vol ajudar a petites empreses i autònoms a gestionar les seves vendes a través de WhatsApp.Scale Lab Andorra s’adreça a empreses innovadores o de base tecnològica, en sectors estratègics per a Andorra, com ara salut i benestar, sostenibilitat, mobilitat, serveis financers o oci i esports, entre d’altres, amb un model de negoci validat i escalable. El programa ofereix invertir amb imports que van des dels 100.000 euros per projecte amb l’opció de participar en rondes de finançament posteriors fins a una inversió màxima de 500.000 euros per companyia. L'entitat bancària afirma que també simplifica la possible arribada de les empreses a Andorra a través de suport professional i de serveis personals perquè aprofitin els avantatges diferencials que té el país. Alhora, Crèdit Andorrà explica que ofereix als seus clients la possibilitat d’invertir en les companyies seleccionades a través d’aquest producte financer, el compartiment SIO Strategic Investment Opportunities Sicav - Scale Lab.