Actualitzada 03/12/2021 a les 05:56

Tot i que fins ara només havia transcendit públicament que les estacions d’esquí havien pres la decisió de contractar exclusivament personal vacunat, el cert és que aquest és un requisit que a dia d’avui afecta qualsevol persona que vulgui venir a treballar al país, indistintament del sector laboral que hagi d’ocupar. Concretament, aquest és un requeriment en vigor des del 3 de novembre, quan el Govern va aprovar el Reglament de quota general de les autoritzacions de residència i treball i de les autoritzacions de treball fronterer.L’article sis del text, que fa referència als requisits en matèria sanitària, deixa clar que el treballador que sol·licita una autorització d’Immigració “ha d’acreditar el compliment d’algun dels requisits següents”. En primer lloc, que la persona en qüestió presenti un certificat de vacunació conforme hagi rebut una vacuna contra la Covid-19 i que hagin transcorregut 14 dies naturals des de la data d’administració de la darrera dosi de la pauta vacunal completa. El segon supòsit i l’únic eximent per no vacunar-se és haver passat la malaltia en un termini inferior als sis mesos, quelcom que s’acredita mitjaçant un certificat de recuperació. Per últim, com a tercera opció, haver passat la malaltia i estar vacunat contra la Covid-19 amb una dosi de la vacuna i que hagin transcorregut 14 dies des que es va administrar.De fet, el Govern va reforçar jurídicament el requisit amb la publicació d’un decret el 10 de novembre en què es posa de manifest que els majors de 16 anys que sol·licitin una autorització d’Immigració que impliqui una estada al país superior o igual als 30 dies consecutius han d’acreditar alguns dels supòsits prèviament esmentats. Per tot plegat, les mesures per als treballadors forans que desitgin instal·lar-se al país són un xic més restrictives que les condicions per accedir a una activitat d’oci en la qual es requereix el pass sanitari, ja que a diferència d’aquest segon cas no es preveu la possibilitat d’acreditar l’estat de salut mitjançant una prova PCR o TMA o, en el seu defecte, un test d’antígens. Si bé és cert que la mesura no té caràcter retroactiu, és a dir, que no impedeix a un resident no vacunat accedir a un lloc de treball, estableix un precedent per als privats que vulguin emmirallar-se en aquest criteri a l’hora de fixar els processos de selecció.La persona ha d’haver rebut una vacuna contra la Covid-19 i que hagin transcorregut 14 dies des de la data d’administració de la darrera dosi.El segon supòsit i l’únic eximent per no vacunar-se és haver passat la malaltia en un termini inferior als sis mesos.El darrer supòsit és haver passat la malaltia i estar vacunat contra la Covid-19 amb una dosi de la vacuna i que hagin transcorregut 14 dies des que es va administrar.