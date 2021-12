Una mort i rècord de casos actius

Actualitzada 03/12/2021 a les 05:59

CERTIFICAT PER A LES VISITES A L'HOSPITAL

L’hospital també obliga a partir d’ara les persones que visitin un pacient a acreditar que és té el passaport Covid (vacunació completa, haver passat la malaltia, TRA negativa en les 12 hores prèvies o PCR o TMA negativa en les últimes 72 hores). Requisit que s’afegeix a l’obligació de dur mascareta i la limitació d’un sol acompanyant per pacient, que ha de ser sempre la mateixa persona i que només pot fer una visita al dia entre les dotze del migdia i les tres de la tarda o de les sis a les nou de la nit.

TRES POSITIUS EN UN CRIBATGE MASSIU A LA PLANTILLA DEL COMÚ DE LA CAPITAL





La junta de govern de la corporació va decidir en la reunió de dimecres adquirir els tests i realitzar aquest cribratge massiu “per seguretat, davant de l’increment de casos i de les noves mesures sanitàries més estrictes que s’apliquen des d’ahir”, va especificar en un comunicat la corporació. El comú d’Andorra la Vella va realitzar entre dimecres i ahir un cribratge massiu a tot el personal. Les proves van consistir en testos ràpids d’antígens que van detectar tres positius en treballadors de diferents departaments. Tres persones que van deixar el lloc de treball per complir amb el protocol d’aïllament i fer-se la corresponent TMA que ha de confirmar el resultat de la prova ràpida. La corporació va informar que set treballadors ja estaven de baixa mèdica abans del cribratge per ser positius del virus.En total es van realitzar 400 tests al 80% dels empleats d’una plantilla que formen mig miler de persones. El comú va precisar que els qui no van sotmetre’s a la prova és perquè estaven de festa setmanal, vacances o bé de baixa laboral.La junta de govern de la corporació va decidir en la reunió de dimecres adquirir els tests i realitzar aquest cribratge massiu “per seguretat, davant de l’increment de casos i de les noves mesures sanitàries més estrictes que s’apliquen des d’ahir”, va especificar en un comunicat la corporació.

Els registres d’afectació de la Covid-19 segueixen a nivells màxims, amb un recompte de contagis en 24 hores que torna a superar els dos centenars i amb un nombre de casos actius que ahir ja es va fer amb el rècord de tota la pandèmia, arribant als 1.447 i superant el pic que s’havia assolit durant la segona onada, l’octubre del 2020, amb 1.309. Ahir, a més, es va produir la defunció número 132 des que va esclatar la crisi sanitària, el març del 2020. La víctima és una dona de 88 anys que estava ingressada en planta a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell. És la segona defunció en pocs dies (l’anterior, d’una dona de 80 anys, va ser el 24 de novembre) i després que durant tres mesos no s’hagués registrat cap òbit.Malgrat l’explosió diària de contagis que està portant aquesta sisena onada, l’afectació a l’hospital es manté amb registres més o menys moderats si es compara amb els que hi havia aquell octubre del 2020, quan la incidència també estava disparada. Per exemple, el dia 27 amb 1.309 malalts actius hi havia 42 persones ingressades a l’hospital, vuit de les quals a l’UCI. Ahir al centre sanitari hi havia 15 pacients, quatre dels quals a l’UCI amb ventilació mecànica. És la mateixa xifra que dimecres amb la diferència que hi ha un ingressat menys a cures intensives i un més a planta. A l’espai de la residència sociosanitària El Cedre habilitat per a pacients Covid hi continuaven set pacients. Allà s’hi han traslladat els padrins infectats en el nou brot a la residència Sant Vicenç d’Enclar.Una menor pressió sanitària que el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, atribueix a la vacunació. Dimecres va ser prou gràfic advertint que sense vaccí la situació sanitària seria “catastròfica”. Els 232 contagis diagnosticats ahir suposen que el virus ha contagiat 17.658 persones des de l’inici de la pandèmia, amb 16.079 recuperats. Els qui han superat la malaltia són mig centenar més que dimecres.La sisena onada també segueix afectant amb força la població escolar. El virus tenia tancades ahir 37 classes, una desena més que dimecres, i 67 aules més tenien confinats a casa, xifra que sumava 104 grups educatius en vigilància activa.Quant al procés de vacunació, ahir no hi va haver variacions amb 115.657 dosis administrades en total, entre primeres (55.817), segones (54.304) i terceres dosis (5.536 persones). Dilluns està previst que torni a obrir el centre de vacunació.