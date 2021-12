L’empresa ha deixat d’ingressar 260.000 euros i l’executiu n’ofereix menys de la meitat

Tres mesos després de l’entrada en funcionament del nou abonament de transport públic que ha fixat una tarifa única de 30 euros amb viatges il·limitats encara no s’ha resolt la compensació que Coopalsa, la companyia que gestiona totes les línies interurbanes excepte el bus exprés i la que connecta Sant Julià i Escaldes, ha de rebre del Govern per la pèrdua d’ingressos. Un fet que va posar ahir en relleu el gerent de la companyia, Gabriel Dallerès, que va deixar clar que comparteixen la política governamental per afavorir el transport públic, però que ja acumulen un forat de 260.000 euros,