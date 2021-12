Tres nous contagis de VIH durant el 2020

Les relacions sexuals de risc són la principal via de transmissió al país i a Europa

El ministeri de Salut va registrar durant l’any 2020 tres nous casos d’infecció de VIH, tots homes. Una xifra “inferior” a la d’anys anteriors, segons va apuntar la cap d’àrea del departament de Promoció, Prevenció i Vigilància de la Salut, Rosa Vidal. Tanmateix, Vidal va destacar que “anem fent pujades i baixades” i, per aquest motiu, “es fa difícil veure si hi ha hagut una baixada o estem en un moment més sostingut, perquè ara s’han agrupat menys casos”.



Sobre l’impacte que la Covid hagi pogut tenir en la transmissió del VIH, Vidal va destacar que de moment no se’n té