Maria Ubach participa a la trobada de ministres de l'OSCE

Actualitzada 02/12/2021 a les 19:47

La ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach, ha participat aquest dijous en la sessió plenària del Consell de Ministres de l'Organització per la Seguretat i Cooperació a Europa (OSCE) d'Estocolm. En la seva intervenció, Ubach ha destacat el compromís d'Andorra per afrontar mulitlateralment els reptes internacionals a través de la cooperació i el diàleg i l'ordenament internacional. La titular d'Afers Exteriors, també ha posat en relleu la importància de la participació de les dones en les fases d'un conflicte i en la presa de decisions.Per altra banda, Ubach ha ressaltat els efectes transnacionals de la pandèmia i la necessitat d'incloure el màxim nombre d'Estats participants de l'OSCE per trobar solucions sostenibles, seguint els compromisos de l'Agenda 2030.Paral·lelament, la ministra d'Afers Exteriors ha mantingut trobades bilaterals amb les delegacions de Noruega, Kazakhsta, República Txeca, Àustria, Grècia i Mònaco, a banda de la secretaria general de l'OSCE, Helga Schmid.