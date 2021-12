La policia 'vigilarà' la nova protesta dels antivacunes

Actualitzada 02/12/2021 a les 06:08

El moviment antivacunes i contrari a l’exigència del passaport Covid per dur a terme la majoria d’activitats d’oci ha convocat una nova protesta per dissabte. Arrencarà a les cinc de la tarda des de la plaça de la Rotonda i s’ha convocat sota el lema Per la llibertat dels drets fonamentals. El país serà sempre nostre. El desig dels convocants és dirigir-se fins a la plaça Coprínceps d’Escaldes duent cadascun una peça de roba blanca “i el nostre millor somriure”.Preguntat per la protesta, el portaveu del Govern, Eric Jover, va advertir els convocants que “utilitzin els canals legals per evitar problemes de seguretat pública o si es fa sense autorització la policia haurà d’intervenir i sancionar si és escaient”. En la roda de premsa posterior al consell de ministres, Jover va afirmar que el Govern respecta la llibertat dels ciutadans per fer concentracions, però “per manifestar-se existeix una normativa i s’ha de demanar l’autorització prèvia al ministeri d’Interior per poder celebrar-la”.Per la seva banda, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va indicar que l’executiu accepta qualsevol manifestació de la ciutadania perquè tothom pot expressar-se, però va demanar als que s’oposen al passaport Covid que reflexionin, que vegin com pugen les dades, com afecta els menors i com està tot el món. “No es pot dir que siguin vacunes experimentals perquè no ho són. Són medicaments absolutament segurs, són tan segurs com qualsevol altra vacuna”, va manifestar el titular de la cartera de Salut.