La incidència del virus torna a un punt “àlgid”

“Estem en el moment àlgid de la segona part de la pandèmia i sense la vacunació estaríem en el pitjor moment. La situació en el sistema sanitari seria catastròfica i caldria aplicar mesures de restricció com al principi de la pandèmia, el març del 2020.” Així de contundent es va mostrar ahir el titular de Salut, Joan Martínez Benazet, durant la intervenció en la roda de premsa posterior al consell de ministres per actualitzar les dades sanitàries relacionades amb la pandèmia del coronavirus. “L’afectació puja de manera vertical, com un mur especialment entre infants d’entre 0 i 14 anys per l’alta transmissió de la variant delta, que ha fet que es traslladi a la resta de la població i franges d’edat”, va afegir el ministre de Salut.I és que ahir la sisena onada de la pandèmia a Andorra va registrar un rècord d’afectacions amb 241 casos nous respecte a dimarts. Hi ha 1.266 persones amb la malaltia activa i els positius des de l’inici de la pandèmia s’enfilen fins als 17.416. El nombre de persones que han superat la Covid-19 és de 16.029 des del març del 2020 i es mantenen en 131 les morts pel coronavirus.Malgrat trobar-nos enmig d’una onada d’infeccions desbocada, la pressió en el sistema sanitari és relativament baixa. A la planta Covid-19 de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell hi ha deu persones ingressades (tres menys que dimarts) i es mantenen cinc a la unitat de cures intensives (UCI), quatre de les quals sota ventilació assistida. El ministre va especificar que de les set persones que han estat ingressades a l’UCI en aquesta onada, tres estaven vacunades (dues de les quals tenien patologies que les fragilitzaven) i quatre, no. A la reoberta planta Covid-19 del centre sociosanitari El Cedre hi ha set padrins ingressats. Sis són del brot de Sant Vicenç d’Enclar que Salut dona, en principi, per tancat.On es nota més l’afectació de la sisena onada és a les escoles, on hi ha 140 aules afectades. N’hi ha 94 en vigilància activa (27 de manera total i 67 de manera parcial) i 47 en vigilància passiva.Tot i aquesta afectació, la ministra d’Educació, Ester Vilarrubla, que va comparèixer a la roda de premsa per presentar un projecte de llei vinculat a la seva cartera, va assegurar que el Govern no es planteja un canvi d’escenari més enllà de l’anunciat dimarts, que permet aïllar una aula sencera de primera i segona ensenyança, batxillerat i formació professional quan hi hagi tres positius, i confinar una classe de maternal tan bon punt es detecti un sol cas de coronavirus. “Ara és important mantenir la presencialitat, ja que és la millor opció per al desenvolupament acadèmic i social dels alumnes. Queda descartat tornar a imposar la virtualitat”, va dir la ministra, per afegir que “tancar alguna escola seria possible si des de Salut es creu que és la millor opció davant d’una afectació rellevant”.El ministeri de Salut va subministrar dimarts 1.103 vacunes, 449 primeres dosis, deu segones i 644 terceres. El 80,6% de la població vacunable de més de 16 anys té almenys una dosi i el 78,6%, les dues. Entre la franja de 12 i 15 anys, el 61,5% s’ha inoculat la primera dosi i el 55,8% té la pauta de vacunació completa.D’altra banda, ahir es van fer un miler de proves diagnòstiques a l’antiga plaça de braus, fet que va provocar llargues cues de persones que esperaven sotmetre’s al test. “La diferència amb altres onades és que el nombre de contactes en cada cas és extraordinari”, va dir Martínez Benazet, que va anunciar un reforç en el nombre de persones encarregades de gestionar i fer les proves.