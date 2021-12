Els usuaris valoren positivament el transport públic

Actualitzada 02/12/2021 a les 12:06

Una enquesta feta per Coopalsa entre setembre i octubre de 2021 ha conclòs amb una valoració general del servei per part dels usuaris d'un 8,2 sobre 10. En el plànol global, els usuaris valoren l'amabilitat, la puntualitat i la conducció del bus com els elements més importants d'aquesta enquesta de satisfacció.En aquest sentit, tot i que la puntuació relacionada amb la puntualitat obté un 7,6, es tracta de l'ítem sobre què els usuaris tenen una valoració més baixa. El gerent de Coopalsa, Gabriel Dallerès, ha indicat al respecte que el bus està sotmès a les condicions de la xarxa, com ara el trànsit, la durada del trajecte o la climatologia. Tot i això, ha apuntat que es tracta d'una qüestió que "sempre és un repte".