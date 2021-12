El PIB creix un 5,5% en el tercer trimestre

Actualitzada 02/12/2021 a les 10:29

L'economia andorrana ha enregistrat un augment en termes reals del 5,5% en el tercer trimestre del 2021 respecte al mateix període de l'any anterior, fet que mostra una recuperació econòmica del país. Aquest augment, segons l'informe publicat avui per Estadística, ve marcat per l'alleugeriment de les mesures restrictives adoptades arran de la Covid-19 i la recuperació de la mobilitat entre els països veïns.Pel que fa a la variació intertrimestral, aquesta ha tingut una variació negativa de l'1,8% respecte al segon trimestre del 2021. En aquest sentit, en el tercer trimestre tots els sectors, menys l'agricultura, tornen a experimentar taxes de creixement positives. L'evolució del PIB, segons Estadística ve molt marcada per la dinàmica dels serveis, atès que aquest sector ha suposat més del 80% del PIB en els darrers anys. En el tercer trimestre del 2021, aquest àmbit d'activitat econòmica ha experimentat un creixement del 5,6% motiu pel qual l'economia andorrana continua assolint taxes de creixement positives. Aquest sector es subdivideix en tres subsectors. En primer lloc, comerç, transport, hostaleria i informació, que suposa un 32% del VAB andorrà de serveis; aquestes activitats han presentat una dinàmica molt positiva en els darrers anys tot i que arran de la Covid-19 durant l'any 2020 i 2021 ha sofert una desacceleració considerable. En segon lloc, les activitats financeres, immobiliàries, professionals i tècniques, amb un pes del 41% , i finalment, les administracions públiques, educació, sanitat, serveis socials i personals, les quals representen el 26% del VAB de serveis.Pel que fa a l'evolució dels principals sectors d'activitat per aquest període, el sector de la construcció torna a una dinàmica molt positiva, superant les variacions que havia experimentat l'any 2019, fins a arribar al 13,1% en el tercer trimestre del 2021. Pel que fa a la indústria, també torna a experimentar una variació positiva en aquest període amb una taxa de variació del 0,8%.A més, si es compara amb les economies de l'entorn, l'economia andorrana se situa per sobre de l'economia espanyola amb un 2,7%, i un 3,3% de l'economia francesa i de la variació de la Unió Europea un 3,9%.