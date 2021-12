Quarantena per als viatgers de Sud-àfrica

Actualitzada 01/12/2021 a les 17:04

El Govern ha decidit aplicar de nou el confinament de les persones que procedeixin de zones de més rics per a la prevenció de nous contagis, segons el decret publicat al BOPA d'aquest dimecres. Així, amb l'objectiu de minimitzar el risc de transmissió s’han adoptat diferents mesures de confinament per a les persones nacionals o residents que tornen a Andorra després d’una estada a l’estranger.En aquest sentit, l'executiu defensa que davant la nova variant detectada en diversos països del sud de l’Àfrica, denominada Òmicron, que presenta nombroses mutacions relacionades amb un possible augment de la transmissibilitat i de la qual, actualment, es desconeixen els efectes, s'estableix que totes les persones que arribin a Andorra procedents dels països de Botswana, Eswatini, Lesotho, Moçambic, Namíbia, Sud-àfrica i Zimbàbue tenen l’obligatorietat de complir una quarantena obligatòria de deu (10) dies en arribar a Andorra i, alhora, presentar una prova diagnòstica d’infecció amb resultat negatiu feta 72 hores abans d’arribar a Andorra. El confinament domiciliari pot reduir-se si a partir dels set (7) dies de l’arribada a Andorra la persona es fa una prova diagnòstica de detecció del SARS-CoV-2 PCR o TMA amb resultat negatiu.