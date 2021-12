Les tarifes del peatge del túnel d'Envalira augmenten un 3%

Actualitzada 01/12/2021 a les 18:57

L'executiu ha aprovat les tarifes d'actualització associades al túnel d'Envalira per a l'any 2022 presentades per Túnel d'Envalira S.A., la societat concessionària d'aquesta infraestructura, segons ha explicat el ministre Jover durant la roda de premsa posterior al consell de ministres d'aquest dimecres. "S'ha aplicat l'equació que ja hi havia amb el programa de concessió on en funció de l'IPC i altres variables amb les quals es fixen aquestes tarifes", ha explicat el ministre.L'increment de preu resultant és del 3% respecte a l'any passat i les tarifes s'arrodoneixen a 10 cèntims per evitar canvis de cèntims d'euro. Així mateix, es manté la gratuïtat d'ús del túnel d'Envalira durant els intervals de temps en què que el port estigui tancat al trànsit per tal garantir així l'accessibilitat al Pas de la Casa i es continuen aplicant el descompte del 50% associat al peatge pels residents i treballadors del Pas de la Casa.En aquest sentit, els vehicles lleugers hauran d'assolir un cost de 7 euros per usuari; els vehicles intermedis de 12,30 euros; els vehicles pesants i autocars de 14,10 euros; els vehicles pesants i autocars amb més de dos números d'eixos 17,60 euros i els vehicles de dues o tres rodes (motos, sidecars, etc) de 4,20 euros.