Creix la pressió sanitària amb 1.099 actius

Actualitzada 01/12/2021 a les 06:03

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va informar ahir en roda de premsa de la detecció de 70 nous casos en la darrera actualització sanitària, una xifra que eleva a 1.099 els malalts actius al país. “Ens preocupa aquesta pujada de casos importants”, va ressenyar el ministre, que va remarcar la importància de la vacunació davant l’aparició de la variant òmicron, encara no present al país. “Els darrers estudis diuen que les vacunes actuals protegeixen de la variant, el dubte és si protegeixen suficientment”, va afirmar. Per aquest motiu, el titular de Salut va anunciar la generalització de la tercera dosi per a totes les persones que hagin rebut el segon vaccí fa més de sis mesos.Pel que fa a la pressió sobre el sistema sanitari, hi ha un total de 18 pacients ingressats a l’hospital, dels quals 13 es troben a planta i cinc a l’UCI. D’aquests últims, dos necessiten l’assistència de la ventilació mecànica. En paral·lel, la planta Covid d’El Cedre torna a estar operativa i acull set pacients, dels quals sis provenen de la residència sociosanitària de Sant Vicenç d’Enclar. “Tenen una manifestació clínica molt moderada, poc simptomàtica”, va matisar.Respecte de les xifres de vacunació, el ministeri de Salut ha administrat un total de 114.554 vacunes –55.368 primeres dosis, 54.294 segones i 4.892 terceres–, que suposa que el 78,6% de la població ja ha rebut la pauta completa del vaccí. Precisament, el cap de Govern, Xavier Espot, va assegurar que la generalització del passaport Covid ha comportat un increment substancial de les peticions de primeres dosis, que actualment tenen un ritme de 1.000 peticions setmanals.Tot i la insistència a traslladar un missatge per incentivar la vacunació, Benazet va reconèixer que la vacuna no protegeix el cent per cent de contreure el virus, però sí que redueix la possibilitat de contreure’l en formes greus. En aquest sentit, va comentar que en les darreres dues setmanes el 46% dels casos diagnosticats són de persones no vacunades i el 54% de persones que teòricament estaven immunitzades. “Aquestes dades s’han de basar en la massa crítica. La majoria d’ingressos hospitalaris que veiem de persones vacunades són de gent que té altres fragilitats o patologies, però els més joves ingressats són persones no vacunades”, va sostenir.L’índex de positivat de les proves serològiques és del 7,9% en els darrers 14 dies i del 9,6% en els darrers set dies. Per últim, pel que fa a la població escolar, 78 aules inclouen algun tipus de vigilància activa –14 total i 64 parcial– i 46 resten en vigilància passiva.