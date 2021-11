Govern anuncia noves restriccions sanitàries

Actualitzada 30/11/2021 a les 15:56

El Govern ha aprovat noves restriccions per l'expansió de la Covid. L'executiu ha anunciat una roda de premsa per a aquesta tarda a partir de les 17 hores per informar de l'actualització sanitària i per fer públiques "noves mesures preventives".La compareixença es pot seguir en directe per Diari TV i s'ha convocat de manera urgent fa uns minuts després que la transmissió del virus estigui assolint nivells màxims d'incidència com en els moments més crítics de la tercera onada el gener passat. Andorra sumava ahir 1.081 casos actius després de detectar-se 403 positius durant el cap de setmana i l'hospital registra una ocupació molt alta amb 22 ingressats per la Covid. Dos dels malalts estan a l'UCI amb ventilació mecànica.