FEDA remarca el paper de les renovables en l'encaix amb la UE

Actualitzada 30/11/2021 a les 12:26

El director general de FEDA, Albert Moles, ha remarcat en les Jornades de la Societat Andorrana de Ciències la importància dels nous projectes d'energia renovable, sumat als mitjans ja existents, lestalvi i l'autoconsum, a més de les xarxes de calor, per poder seguir oferint preus competitius i mantenir la qualitat del servei de l'elèctrica. Durant el seu parlament, el cap de FEDA ha explicat els avantatges que suposaria l'Acord d'Associació amb la UE pel sector energètic sempre que es mantingui la capacitat sobirana del país, com l'electrificació de l'economia, la capacitat per gestionar crisis energètica o la utilització de fonts "més renovables", entre altres.