El nou Punt de Trobada obrirà el març de l'any vinent

Epizen entrarà en servei a la planta baixa, primera i segona

Epizen, el nou centre comercial que s’ubicarà a l’espai on hi havia el Punt de Trobada, té previst obrir les portes el març del 2022 amb l’entrada en funcionament de la planta baixa, primera i segona, on hi haurà un gran supermercat, moda, electrònica de consum, perfumeria, parament de la llar i restauració. En va informar ahir el Grup Pyrénées, l’impulsor del projecte. La resta de plantes, en les quals se seguirà treballant una vegada es posin en funcionament les primeres, s’obriran al públic un cop s’acabin tots els treballs i es condicionin els espais que ocuparan la resta d’operadors