Reobre la planta Covid d'El Cedre pels positius a les residències d'avis

Actualitzada 29/11/2021 a les 05:51

El ministeri de Salut ha decidit reobrir la planta Covid del centre sociosanitari El Cedre per acollir els usuaris de les residències d’avis de Sant Vicenç d’Enclar i Clara Rabassa que van ser diagnosticats positius per coronavirus a final de la setmana passada. Salut va notificar divendres passat que hi havia dos residents de Sant Vicenç d’Enclar que havien donat positiu després d’un cribratge per una treballadora contagiada. També va reportar el positiu d’una treballadora de Clara Rabassa, però no se sabia si hi havia algun intern contagiat. Segons ha pogut saber el Diari, el ministeri de Salut ha decidit reobrir avui mateix la planta Covid d’El Cedre i traslladar dos residents de Sant Vicenç d’Enclar i un de Clara Rabassa a un espai que fa mesos que no s’utilitzava, ja que arran de la vacunació els positius dins dels centres sociosanitaris eren inexistents.D’altra banda, tot fa pensar que avui serà un dia de comunicació d’un gran nombre de positius, ja que el ministeri de Salut actualitzarà les dades després de l’aturada del cap de setmana respecte a la informació de l’evolució de la pandèmia que es fa arribar als mitjans de comunicació i a la ciutadania. Cal recordar que el país es troba en plena sisena onada i que divendres hi havia 811 persones amb la malaltia activa. A l’hospital Nostra Senyora de Meritxell hi havia set persones ingressades a planta i tres a l’UCI.