El confinament ha comportat un augment de cyberbullying i de problemes mentals

L’augment de la violència, sobretot de gènere, entre les persones més joves és una qüestió que cada vegada preocupa més. Així ho van manifestar al Diari la secretària general del Sindicat de l’Ensenyament Públic d’Andorra (SEP), Marisa Santos, i la d’organització, Carla Guinot, que es va mostrar inquieta per la “visió que tenen els adolescents de la violència de gènere”, perquè molts han “normalitzat” les agressions que no són físiques. Per aquest motiu, creu que “als centres hem d’incidir a visibilitzar els esgraons que hi ha abans d’arribar a la violència física i sexual”.



A les aules, Santos va explicar que