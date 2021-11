Arrestat per injuriar la policia a la sortida d'un local

Actualitzada 29/11/2021 a les 12:50

La policia va detenir durant la matinada de dissabte a diumenge un resident de 19 anys a Santa Coloma a la sortida d'un local d'oci nocturn. Els fets van passar a les 5:20, quan els agents es trobaven a l'exterior de l'establiment fent un servei de prevenció, quan el jove va començar a injuriar els funcionaris, que li imputen un delicte contra l'honor.En el balanç de detencions setmanal, també se n'extreu la detenció d'un resident de 60 anys a Sant Julià de Lòria que dimarts passat a dos quarts de tres de la matinada estava cridant i provocant aldarulls, Els agents van ser requerits en el domicili particular, i el detingut va tenir una actitud despectiva i injuriosa envers els agents que van intervenir. La policia li imputa un delicte contra l'honor.Per altra banda, els agents duaners van confiscar 1,4 grams de cocaïna i 1,1 grams d'haixix dins del vehicle particular d'un home no resident que intentava creuar la frontera pel Pas de la Casa. Al detingut, de 34 anys, se li atribueix un delicte contra la salut pública.