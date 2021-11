Joves Liberals participa en una assemblea internacional a Atenes

Actualitzada 28/11/2021 a les 17:03

Els Joves Liberals han participat en la primera Assemblea presencial de la Federació Internacional de Joves Liberals (IFLRY) des de l’inici de la pandèmia, segons informa el partit en un comunicat. La trobada que ha tingut lloc a Atenes s’ha celebrat en format híbrid a causa de les restriccions sanitàries. Per part dels Joves Liberals hi ha participat Toni Puig, president de l'organització, i des de fa unes setmanes també secretari de Relacions Internacionals de Liberals.Durant l’Assemblea, celebrada des de divendres i fins aquest diumenge a la capital de Grècia, les agrupacions juvenils dels partits liberals internacionals han aprovat fins a deu resolucions que guiaran l’acció política de la IFLRY al llarg dels pròxims mesos, segons informa Liberals. Entre les resolucions aprovades, s’insta al govern xinès a protegir els drets de la comunitat LGTBI, així com la llibertat d’expressió dels seus ciutadans. També insten els països democràtics a reconèixer Taiwan com un estat de ple dret, així com condemnar enèrgicament el cop d’estat militar produït a Myanmar, el qual atempta contra la llibertat del seu poble.D'altra banda, durant la trobada s'ha escollit als càrrecs de vicepresidents de la institució que per estatuts tenen un límit d’un any. Així, han estat escollits Yevheniia Fedotova de LDLU Ucraina, Sam Hudis de Young Democrats USA, Abdallah Abdoh de Free Thought Forum Jordania i Bram Roodhart de JOVD Holanda. També ha servit per ampliar el nombre d'organitzacions que en formen part, concretament s’ha acceptat com a membre associat el Young Yesh Atid d’Israel, OJLCI de Côte d’Ivoire i l’Ahrar de Siria. També s’ha aprovat l’entrada com a membre observador els joves vascos d’Euzko Gastedi i el CEEP senegalès.