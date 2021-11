Una quarantena de persones protesten contra el passaport Covid

Actualitzada 27/11/2021 a les 20:23

"Volem drets, llibertat, decidir, igualtat"; "Stop pass-sanitari"; "Prou Repressió" o "Viure lliure a Andorra" són alguns dels lemes que es poden llegir a les pancartes exhibides per algunes de les persones presents a la protesta contra el passaport sanitari.La concentració ha acollit una quarantena de manifestants, barrejats entre la multitud de turistes, que s'han reunit a un dels punts més neuràlgics de la parròquia central, la plaça de la Rotonda d'Andorra la Vella. I també ha comptat amb la presència del dispositiu policial amb dues furgonetes. La protesta s'ha convocat contra l'obligatorietat del passaport Covid, que des d'aquesta setmana es requereix per accedir a establiments de restauració, bars, cafeteries, hotels i gimnasos, entre d'altres. La trobada ha reunit persones de diverses edats, la majoria sense preservar la distància de seguretat i alguns sense mascareta.Aquesta és la segona manifestació en contra del passaport sanitari que s'ha celebrat en tot just quatre dies de diferència després de la que va tenir lloc dimecres passat davant l'edifici administratiu del Govern. Un acte que va comptar amb la presència de la consellera general no adscrita, Carine Montaner, en el qual es va demanar la dimissió del titular de Salut, Joan Martínez Benazet.Un dels presents a la concentració, el senyor Luque de 58 anys defensava la seva presència "que ara t'hagis de vacunar perquè ho dic jo, això és una dictadura i no em sembla bé. Ara mateix em fa més por la vacuna que contagiar-me". Per la seva banda, Marie Laura de 46 anys que guarnia una de les pancartes, apuntava "El mal més gran no és el virus, sinó la por. Tothom té por social, por personal i això els fa emmalaltir. La por no és bona per a la població".