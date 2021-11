Rècord, amb 1.617, d'ofertes de donació de sang el 2021

Actualitzada 27/11/2021 a les 06:21

El 2021 es van oferir a Andorra 1.617 donacions de sang, repartides en cinc campanyes: amb les escoles andorranes al gener, amb el BC MoraBanc a l’abril, a la sala Àgora d’Andorra la Vella al juny, al Prat del Roure escaldenc al setembre i al Centre de Congressos d’Andorra la Vella al novembre. És una xifra més alta que la del 2020, l’any del confinament, amb 1.288 donacions, i també supera la del 2019, un any “normal”, però en què amb només quatre campanyes es va arribar a les 1.481 donacions, va informar ahir la Creu Roja.En cada campanya una primera anàlisi descarta un 12% dels donants tot i que es computen com a oferiments. Amb això, la xifra de donants aptes el 2021 queda en 1.426, que també està per damunt de les dels anys anteriors. En canvi, aquest any hi ha hagut 352 nous donants, xifra que queda per sota de la del 2020 (404) i del 2019 (493).