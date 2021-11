Actualitzada 27/11/2021 a les 12:00

L’entitat que agrupa els inspectors d’Hisenda espanyols ha traslladat una proposta al govern de l’estat veí del sud que consisteix a reformular el concepte de residència fiscal per tal de poder fer tributar youtubers i streamers que deixin el territori espanyol per instal·lar-se en territoris on paguen menys impostos.La tendència de desenes de youtubers i influencers que han escollit canviar la seva residència d’Espanya a Andorra en els últims anys i especialment des que ho va fer El Rubius ha provocat una gran controvèrsia i que Hisenda hagi posat el focus en ells. Ara l’Associació d’Inspectors d’Hisenda ha desenvolupat un document en què demana al ministeri competent una reforma en la definició de resident legal per poder perseguir els creadors de contingut que hagin marxat del país per “eludir impostos a Espanya”. El document, del qual han difós extractes mitjans de comunicació del país veí, especifica que “es posarà el focus quan aquests canvis de domicili es produeixin en territoris definits com a paradisos fiscals o de baixa tributació”. La voluntat dels inspectors d’Hisenda és aconseguir una legislació que estableixi que aquests professionals que han marxat a Andorra han de ser considerats igualment residents fiscals espanyols perquè consideren que encara que la plataforma que els paga estigui ubicada en un altre país, la majoria de les visualitzacions que generen provenen d’Espanya. En concret, s’apunta que “sembla necessària la modificació de la regulació de la residència fiscal a IRPF per impedir que contribuents amb una forta connexió amb el territori espa­nyol eludeixin el pagament d’aquest impost tot aconseguint la residència fiscal en altres, normalment qualificats com a paradisos fiscals o de baixa tributació”. “S’han de definir amb el màxim detall possible conceptes que, per la seva ambigüitat, inciten al frau i dificulten les comprovacions, com els de residència habitual, estada temporal, nucli principal o la base de les seves activitats o interessos econòmics, de forma directa o indirecta”, continua el document.En un principi, aquest canvi no afectaria els youtubers que ja han realitzat la mudança a terres andorranes, sinó que se centraria a perseguir aquells ciutadans que tinguin la intenció de realitzar aquest canvi de residència en el futur.