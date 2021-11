Actualitzada 26/11/2021 a les 12:03

La sala del contenciós-administratiu de la Batllia ha desestimat la demanda presentada pels exaccionistes majoritaris de Banca Privada d’Andorra (BPA), Higini i Ramon Cierco, i diverses societats vinculades als germans, contra l’acord de l’Agència de Resolució d’Entitats Bancàries del 21 d’abril del 2016 que va permetre la posada en marxa de Vall Banc amb el traspàs ordenat de clients lícits, actius i passius, de BPA a la nova entitat pont. Aquell mateix dia, el consell d’administració de l’AREB va prendre la decisió d’adjudicar Vall Banc a la firma d’inversió nord-americana JC Flowers per un preu total de fins a 29 milions d’euros.La Batllia, en desestimar la demanda, que es va presentar el 6 de maig del 2016, declara que l’acord del consell d’administració de l’AREB del 21 d’abril del 2016, mitjançant el qual s’adoptaven diferents instruments de resolució relatius a l’entitat bancària BPA, “és ajustat a dret i als fins que legitimen l’activitat administrativa”. Contra aquesta sentència de la Batllia es pot interposar un recurs davant del Tribunal Superior de Justícia.Concretament, els germans Cierco demanaven la nul·litat de l’acord del consell d’administració de l’AREB d’obertura del procés de resolució, de l’aprovació del pla de resolució, de la valoració econòmica de BPA i de la creació d’una entitat pont com a instrument de resolució del banc intervingut arran de la nota de la FinCEN.La sentència afirma que la impugnació que es demana dels acords anteriors de l’AREB “no és viable en el marc d’aquest litigi perquè són actuacions que no són objecte d’aquest procés”. I també rebutja l’argument de conculcació de drets constitucionals perquè afirmaven que les actuacions “comporten una confiscació patrimonial”.