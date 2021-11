Protesta demà contra el passaport obligatori

Cartell de la convocatòria de la concentració per a demà

Actualitzada 26/11/2021 a les 10:50

Els grups contraris a l'obligatorietat del passaport Covid han convocat una protesta per a demà dissabte a les 17 de la tarda davant l'oficina de Turisme de la plaça de la Rotonda d'Andorra la Vella, segons estan difonen per les xarxes socials.Els convocants afirmen que la concentració es fa "per la nostra llibertat, pels nostres drets" i animen a la participació de la ciutadania amb la crida "esteu tots convidats".