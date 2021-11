Andorra la Vella inaugura el Poblet de Nadal

Actualitzada 26/11/2021 a les 19:52

Andorra la Vella es transforma de nou en un Poblet de Nadal amb espectacles al carrer i el Mercat de Nadal a la plaça del Poble, entre altres activitats que es podran gaudir durant un mes. L'encesa conjunta de l'enllumenat de Nadal de la capital i de la parròquia d'Escaldes-Engordany ha donat el tret de sortida aquesta tarda a les 18 hores a l'avinguda Meritxell, concretament a l'encreuament de l'eix comercial Meritxell-Carlemany amb el carrer de la Unió, a càrrec de les cònsols majors Conxita Marsol i Rosa GIli.L'espectacle inaugural de gran format Abyss, de la Compagnie Remue Ménage ha seguit l'encesa de la il·luminació i ha desfilat per l’avinguda Meritxell fins a la plaça Príncep Benlloch per animar l’eix comercial. La corporació comunal, amb la presència del cap de Govern, Xavier Espot, i la síndicageneral, Roser Suñé han inaugurat el Mercat de Nadal a la glorieta de la plaça del Poble, després de fer el ja tradicional compte enrere que servirà per estrenar aquesta edició.