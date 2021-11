Suspès el judici de BPA pel positiu d'un magistrat

Actualitzada 22/11/2021 a les 16:15

El judici per la causa primera de Banca Privada d'Andorra (BPA) s'ha suspès fins al 6 de desembre pel positiu per Covid-19 d'un dels magistrats que forma la sala del Tribunal de Corts. El judici del cas Gao Ping no es reprendrà fins superar el període d'aïllament del malalt.