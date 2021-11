El govern francès dona el vistiplau a apujar les multes per contraban

Accepta una esmena de l’Assemblea General que cita Andorra i el mercat il·legal

El govern de França, en el debat realitzat recentment a l’Assemblea Nacional respecte al projecte de llei de Finances per al 2022, ha acceptat l’esmena presentada per la comissió de Finances, de l’Economia General i Control Pressupostari del parlament gal que busca doblar les multes per a les persones que siguin controlades fent contraban de tabac.



Éric Woerth, president de la comissió de finances, va defensar l’esmena davant del govern gal recordant que aquesta modificació de la legislació es basa en les conclusions de l’informe que va redactar, amb el també diputat Zivka Park, sobre l’evolució del consum de tabac i