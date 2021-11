Enxampats dos homes 'in fraganti' consumint cocaïna

Actualitzada 22/11/2021 a les 13:06

La policia va detenir durant la matinada de divendres a dissabte dos homes residents de 37 i 48 anys que es trobaven consumint cocaïna a l'interior d'un vehicle en un aparcament públic d'Andorra la Vella. Els agents estaven fent un control, quan van enxampar els detinguts, que també portaven un embolcall amb 1,2 grams més de cocaïna i un altre amb 1,5 grams de marihuana. La policia els imputa un delicte contra la salut pública per consum i tinença de substàncies estupefaents.El balanç setmanal de detencions de la policia recull una altra actuació dels agents per fets similars, quan van enxampar dos homes residents de 30 i 32 anys que també es trobaven a l'interior d'un turisme estacionat en un aparcament públic però, en aquest cas, ja havien consumit la cocaïna. A més, també se'ls hi va trobar 0,6 grams de marihuana.