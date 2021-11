El Canòlich Music atreu més de 2.500 participants en tres dies a Sant Julià

Actualitzada 21/11/2021 a les 06:31

La novena edició del Canòlich Music, sota el lema Confia i enlaira't, ha atret al llarg de tres dies a més de 2.500 participants per Sant Julià de Lòria. Tot i això, més enllà de l’èxit de l’assistència, el rector de la parròquia laurediana, Pepe Chisvert, va voler ressaltar d’aquesta edició que per primera vegada, el Canòlich Music ha entrat a les aules. Durant aquest dimecres, dijous i divendres, alguns dels artistes van visitar els diferents sistemes educatius per compartir “amb els joves els valors de la vida”, va manifestar. El festival va concloure ahir amb una eucaristia, presidida per primer cop per l’arquebisbe i copríncep episcopal, Joan-Enric Vives. Chisvert va explicar que ahir també va començar la jornada mundial de la joventut del 2023 a Lisboa i “amb aquest motiu hem volgut que el copríncep pugui compartir una estona amb nosaltres”.